«Ночь музеев» в Тюменской области пройдёт 16 мая в режиме онлайн

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Акция «Ночь музеев» в Тюменской области пройдёт 16 мая в режиме онлайн.
«Ночь музеев» в Тюменской области пройдёт 16 мая в режиме онлайн
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Об этом сообщает «Вслух.ру».

Команда из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска подготовила единую виртуальную площадку с мероприятиями для детей и взрослых. Тема — 75-летие Победы.

Запланированы мастер-классы, экскурсии, комиксы, тесты.

Среди участников — Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Ялуторовский музейный комплекс, музейный комплекс им. И.Я. Словцова.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.

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