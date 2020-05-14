«Ночь музеев» в Тюменской области пройдёт 16 мая в режиме онлайн
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Команда из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска подготовила единую виртуальную площадку с мероприятиями для детей и взрослых. Тема — 75-летие Победы.
Запланированы мастер-классы, экскурсии, комиксы, тесты.
Среди участников — Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Ялуторовский музейный комплекс, музейный комплекс им. И.Я. Словцова.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.