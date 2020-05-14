Акция «Ночь музеев» в Тюменской области пройдёт 16 мая в режиме онлайн.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Команда из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска подготовила единую виртуальную площадку с мероприятиями для детей и взрослых. Тема — 75-летие Победы.

Запланированы мастер-классы, экскурсии, комиксы, тесты.

Среди участников — Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Ялуторовский музейный комплекс, музейный комплекс им. И.Я. Словцова.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.