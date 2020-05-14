«Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы

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Онлайн-акцию «Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы.
«Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы
  • ©museumnight.culture.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Акция состоится в субботу, 16 мая. Мероприятия будут объединены общей темой «Символы».

На виртуальной площадке Мурманского областного краеведческого музея будут доступны экскурсии, мастер-классы, выставки и квесты. Также запланирован краеведческий диктант.

Областной художественный музей представит фондовое собрание, расскажет о молодёжных проектах и проектах по современному искусству.

Историко-краеведческий музей Полярного предложит экскурсию по необычным локациям города и серию мастер-классов.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт онлайн.

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