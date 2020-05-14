Учёный на совещании с Путиным рассказал о лечении Заворотнюк

Технологию лечения рака вирусами, которую разработали в Институте молекулярной биологии РАН, могут использовать в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом заявил глава института Александр Макаров, выступая на совещании по вопросам развития генетических технологий с участием президента Владимира Путина.

Он рассказал о созданных вирусах, которые вызывают гибель раковых клеток, и результатах применения такой технологии.

«Мы реально проверяем её эффективность на больных четвёртой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует», — сказал специалист.

По его словам, отмечается довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия, больные начинают вести нормальный образ жизни и живут до сих пор.

Как отметил Макаров, особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая, по его словам, довольно часто стала поражать ведущих артистов и деятелей культуры, и, «к сожалению, с печальным итогом».

«Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», — рассказал он.

По его словам, родные Заворотнюк передали специалистам клетки её опухоли, и уже подобраны вирусы, которые их убивают.

«Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — добавил Макаров.

О заболевании Заворотнюк сообщалось в конце лета 2019 года. Ряд СМИ писали, что у неё рак мозга.