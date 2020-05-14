Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.

«По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

При этом он отметил, что высока будет вероятность пожаров.

Вильфанд сообщил, что «опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями».

Ранее Вильфанд заявил, что аномально тёплая погода ожидается в ближайшие три дня на азиатской территории России.