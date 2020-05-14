Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

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Министр культуры России Ольга Любимова выздоровела от коронавирусной инфекции и приступила к работе. Об этом сообщила её пресс-секретарь Анна Усачёва.
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
  • РИА Новости

«Министр культуры Ольга Любимова выздоровела и приступила к работе. Врачи её выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо», — цитирует Усачёву РИА Новости.

По её словам, болезнь протекала в лёгкой форме, на протяжении почти трёх недель глава Минкультуры взаимодействовала в удалённом режиме со всеми подразделениями ведомства и с профессиональным сообществом.

Ранее Любимова рассказала, что проходит лечение от коронавируса дома.

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