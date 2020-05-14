В Госдуме актрису Мещерякову назвали воплощением женственности

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой.

«Во время работы в фильме «А зори здесь тихие» у меня остались самые тёплые воспоминания об Алле Дмитриевне. Она была воплощением женственности, мягкости, скромности. У неё был очень тонкий юмор. Артистка очень хорошая, такая человечная, правдивая, искренняя. Это большая утрата для нашего Союза кинематографистов, для нас, её коллег... Все, кто её знал, все знали её как очень хорошего, доброго, мягкого и интеллигентного человека», — отметила Драпеко.

Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни.

В кино актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди наиболее известных её работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги», «Калина красная».