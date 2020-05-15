Максим Фадеев раскритиковал российских рэперов

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал образ жизни российских рэперов.

«Мне не нравится, когда человек из босяка превращается в надушенного побритого человека. Если ты босяк — так и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и всё, для меня это зашквар. То есть он ездит на лакшери автомобилях, а сам, типа, за улицу качает. Это что, правда? Они качают, что они такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши!» — заявил продюсер в ходе интервью для документального фильма «Фадеев наносит ответный удар» платформы PREMIER.

Фадеев добавил, что всех увлекают деньги.

«Как только на стол кладёшь ему пару сотен долларов, тру превращается в не тру», — пояснил он.

По словам продюсера, из всех российских рэперов он воспринимает только Скриптонита, поскольку он «настоящий индеец и себя никак не дискредитировал».

«Мне нравится, что он делает, он талантливый парень, самобытный. Короче, он правильный пацан», — подчеркнул Фадеев.

Также он объяснил разницу между музыкантами Монатиком и Иваном Дорном.

Это (творчество Дорна. — RT) дизайн просто, обычный дизайн музыкальный. Это что, музыка? Вот у Монатика есть музыка. Различие в том, что у Монатика потрясающие гармонические разные ходы, обороты, мелодические формы, ритмика, он красавец просто! А у Дорна просто попытка натянуть на себя «какой я оригинальный», — полагает продюсер.

В октябре 2019 года стало известно, что Максим Фадеев расторгает контракт со всеми артистами лейбла MALFA.