«Отдали контент в безвозмездное пользование»: почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла. Он подчеркнул, что его продюсерский центр передал права на контент практически всем музыкантам. Теперь Фадеев намерен реструктуризировать и создать «компанию не масс-маркета», которая будет работать только с одним-двумя артистами в год. Заявление музыканта уже прокомментировали его бывшие подопечные — экс-участница группы Serebro Полина Фаворская и певец Исайя.

Лейбл MALFA, основателем которого является музыкант и продюсер Максим Фадеев, разорвал контракт со всеми артистами. Об этом Фадеев сообщил в видеообращении, опубликованном на официальном канале компании на YouTube.

«Много уже разговоров ходит. Поклонники хотят знать, что происходит. Вот я от первого лица скажу, что происходит. Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование. За исключением только двух артистов, с которыми идут судебные споры», — рассказал Фадеев.

Со слов продюсера, такие изменения в лейбле произошли впервые. Это связано с тем, что MALFA «разрослась до невероятных объёмов и размеров, которые практически невозможно было контролировать», объяснил музыкант.

«Я хочу полностью реструктуризировать компанию и её сущность, то есть внутренний посыл. Я понял только одну вещь: это может быть не компания — масс-маркет, как у меня была (у нас было более 30 артистов). Это будет очень маленькая компания, очень ёмкая, с ограниченным количеством входов. То есть это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая компания не масс-маркет», — отметил он.

Фадеев добавил, что реструктуризированный лейбл «будет предлагать рынку одного или двух артистов в год». Основную задачу компании он видит в том, чтобы работать на результат.

«Компания будет настроена на очень чёткую, внятную работу на одного или двух артистов в год. Мы сможем лучше сосредоточиться и выдавать лучший продукт, чем у нас был. Всем своим артистам я желаю всего самого хорошего. Я абсолютно искренне желаю вам найти себя, найти то, о чём мечтаете и то, к чему стремитесь. А мы пойдём дальше. Всех благ всем», — резюмировал музыкант.

Среди теперь уже бывших артистов лейбла — группа Serebro, исполнительницы Molly, Tereza и музыкант Исайя. С певицей Наргиз Фадеев расторг контракт в сентябре.

Разрыву Фадеева с Наргиз сопутствовал скандал: в одном из интервью певица рассказала, что ушла от продюсера, поскольку сотрудники лейбла совсем ею не занимались. Кроме того, артистка нажаловалась, что в MALFA всем управляет не Фадеев, а ныне выступающая под псевдонимом MOLLY экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

Исайя уже сообщил на своей странице в Instagram, что намерен заняться развитием и продвижением собственного творческого объединения под названием «Комната 84».

«Я больше не являюсь артистом музыкального лейбла MALFA. Выражаю свою благодарность всем людям, с которыми мне довелось поработать. Отдельное спасибо Фадееву Максиму Александровичу за приобретённый опыт. Это бесценно», — написал он в социальной сети.

В лейблах нет необходимости

Заявление Фадеева прокомментировала бывшая участница группы Serebro Полина Фаворская. В беседе с Пятым каналом она отметила, что считает позицию музыканта обоснованной.

«Я надеюсь, они сделают что-то новое. Что всё получится, всё будет хорошо. Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Всё ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в iTunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича», — объяснила Фаворская.

Максим Фадеев

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© Anatoly Lomohov/Russian Look

С тем, что музыкальные лейблы потеряли актуальность, согласен композитор и продюсер Игорь Матвиенко. «Наверное, устал от артистов. И вообще, лейблы себя давно изжили», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

Решение Фадеева поддержал и другой продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, некоторые артисты начинают зазнаваться, как только становятся популярными.

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль», — объяснил он телеканалу «360».

По этой причине Пригожин предпочитает заниматься только одной артисткой — супругой Валерией. Он добавил, что Максим Фадеев — выдающийся музыкант, но как и у всех продюсеров, у него довольно непростой характер.