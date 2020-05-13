Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Башкирии

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Спасатели рассказали о погоде в Башкирии в четверг, 14 мая.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Башкирии
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Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, будут кратковременные дожди и грозы. В течение дня ожидается преимущественно облачная погода.

Ветер юго-западный, западный, от 8 до 13 м/с. Во время грозы возможны порывы до 17 м/с.

В ночное время температура воздуха составит +6...+11 ˚С, днем будет +14...+19 ˚С, по востоку — до +23 ˚С.

На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман.

7 мая URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о жаре до +29 °С в Курганской области.

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