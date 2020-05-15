Максим Фадеев обвинил бывших сотрудников в воровстве

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что бывшие сотрудники лейбла MALFA воровали, поэтому он распустил штат.

«Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали на всём, на чём только было возможно. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Всё, что можно утащить», — рассказал продюсер в документальном фильме «Фадеев наносит ответный удар» на платформе PREMIER.

По словам Фадеева, он также устал «работать с непонятным контингентом».

«Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: «Я всё знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500—600 тыс. и пошёл в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много», — пояснил он.

Фадеев отметил, что теперь в его компании не останется «никаких детей», зато будет профессиональная рутинная работа.

«Я не буду больше относиться к сотрудникам как к части моей семьи... Я раньше думал, что мы семья, что мы шли все вместе. А оказывается, я всех заставлял. Ты просишь артиста запостить другого артиста из твоей же семьи. Он этого не делает. Почему? «Не хочу». Командной истории, мечты, которую я хотел создать, я не создал. Не получилось, не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь. Я закрыл это и счастлив», — подчеркнул продюсер.

В октябре 2019 года стало известно, что Максим Фадеев расторгает контракты со всеми артистами лейбла MALFA.