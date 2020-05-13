В Якутии рассказали о работах по предотвращению паводка на реке Лена

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В Якутии рассказали о ходе работ по предотвращению паводка на реке Лена. В республике продолжает действовать режим ЧС.
В Якутии рассказали о работах по предотвращению паводка на реке Лена
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Чтобы остановить подтопление населённых пунктов, на реке взрывали лёд. В пригородном посёлке Жатай, в частности, вода превысила критическую отметку почти на полтора метра.

Как заявил заместитель начальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС Геннадий Алексеев, паводок очень сильный.

«Обстановка, конечно, очень сложная», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.

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