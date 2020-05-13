Дом-музей Чехова в Ялте присоединится к акции «Ночь музеев»

Главный хранитель дома-музея А.П. Чехова в Ялте Владислав Кожин рассказал о первой онлайн-экскурсии по третьему этажу экспозиции, которая пройдёт в рамках акции «Ночь музеев».

«Там находится комната сестры писателя и первого директора дома-музея Марии Павловны Чеховой. Недавно кадры из этой комнаты были продемонстрированы на виртуальной выставке «Остаюсь на посту», что вызвало большой интерес у наших гостей», — отметил он в беседе с «Крыминформ».

Специалист добавил, что это помещение недоступно для осмотра посетителями, поскольку не рассчитана на присутствие экскурсионных групп.

При этом сама комната, по словам Владислава Кожина, сохранилась в первозданном виде, с аутентичной обстановкой, которая была при жизни Марии Павловны.

Он напомнил, что присоединиться к онлайн-экскурсии можно будет на официальных страницах музея в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте в ночь с 16 на 17 мая.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что акция «Ночь в музее», запланированная на 16 мая, впервые пройдёт в столице в онлайн-формате.