Кавказский заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов

Кавказский биосферный заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов в предстоящем летнем туристическом сезоне.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу природоохранной территории.

«С каждым годом число посетителей маршрутов заповедника растёт. При этом есть направления, где число туристов не так велико, а есть такие маршруты, где в течение сезона буквально не протолкнуться», — заявила представитель пресс-службы.

В заповеднике считают, что большая численность посетителей негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что национальный парк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей.