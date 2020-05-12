Кавказский заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов

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Кавказский биосферный заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов в предстоящем летнем туристическом сезоне.
Кавказский заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов
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Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу природоохранной территории.

«С каждым годом число посетителей маршрутов заповедника растёт. При этом есть направления, где число туристов не так велико, а есть такие маршруты, где в течение сезона буквально не протолкнуться», — заявила представитель пресс-службы.

В заповеднике считают, что большая численность посетителей негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что национальный парк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей.

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