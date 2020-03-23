Нацпарк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей

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Национальный парк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей.
Нацпарк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на директора нацпарка Анатолия Калину.

С 23 марта до нормализации ситуации с коронавирусом все помещения визит-центра закрыты для посещения.

Остаётся доступной территория музейного комплекса под открытым небом. Нет ограничений и для посещения экологических троп, маршрутов и других туристических объектов.

«Как только мы будем уверены в безопасности пребывания наших гостей в визит-центре, мы с радостью будем проводить живые экскурсии. Пока же приглашаем знакомиться с увлекательной историей Куршской косы онлайн с помощью персонального путеводителя и видеороликов», — сказал Калина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

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