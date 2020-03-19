Национальный музей Татарстана закрылся на карантин

Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля.

Отмечается также, что музей можно посетить дистанционно с помощью образовательного проекта «Один день — один экспонат» на сайте.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.