Национальный музей Татарстана закрылся на карантин

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Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля.

Отмечается также, что музей можно посетить дистанционно с помощью образовательного проекта «Один день — один экспонат» на сайте.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.

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