Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Бориса Савина

Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Бориса Савина.

«Школа уходит, к сожалению. Была целая плеяда союзмультфильмовских аниматоров — это были классные мультипликаторы. Просто классные», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Савин был представителем старой школы и очень много сделал.

«Очень жаль, уходит старая школа», — добавил Бардин.

Савин скончался 9 мая после тяжелейшей болезни. Он один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег». Работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968—1974), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974—1992), студии «Хилос» (Дрезден, 1995—1997).