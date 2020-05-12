Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Бориса Савина

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Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Бориса Савина.
Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Бориса Савина
  • РИА Новости

«Школа уходит, к сожалению. Была целая плеяда союзмультфильмовских аниматоров — это были классные мультипликаторы. Просто классные», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Савин был представителем старой школы и очень много сделал.

«Очень жаль, уходит старая школа», — добавил Бардин.

Савин скончался 9 мая после тяжелейшей болезни. Он один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег». Работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968—1974), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974—1992), студии «Хилос» (Дрезден, 1995—1997).

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