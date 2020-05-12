Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON.
Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Дурова в его Telegram-канале.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON завершено», — написал он.

По его словам, в интернете можно увидеть сайты, использующие его имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов, однако им, как указал Дуров, не стоит доверять свои деньги и данные.

«Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов», — добавил предприниматель.

Ранее Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. 

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