Основатель Telegram Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Дурова в его Telegram-канале.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON завершено», — написал он.

По его словам, в интернете можно увидеть сайты, использующие его имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов, однако им, как указал Дуров, не стоит доверять свои деньги и данные.

«Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов», — добавил предприниматель.

Ранее Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.