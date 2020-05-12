Нацпарк «Кисловодский» возобновит работу 13 мая

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Национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае возобновит работу в среду, 13 мая. Необходимые меры предосторожности приняты.
Нацпарк «Кисловодский» возобновит работу 13 мая
  • ©wikipedia

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на администрацию города.

Как и все парки региона, «Кисловодский» не работал во время действия режима самоизоляции. В процессе постепенного снятия ограничений открывается и он.

«Парк будет открыт с завтрашнего дня. В данный момент ведётся подготовка к его открытию», — заявили представители пресс-службы мэрии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что национальный парк «Куршская коса» ограничил доступ посетителей.

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