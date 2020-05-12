Спасатели предупредили о дожде и мокром снеге в Тверской области

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Спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Тверской области в среду, 13 мая.
Спасатели предупредили о дожде и мокром снеге в Тверской области
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается дальнейшее снижение температуры — ночью до -2...+3 ˚С, днём до +6...+11 ˚С. В ночное время также возможны дождь и мокрый снег, днём — небольшой дождь.

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут составить до 12—17 м/с.

Усиление ветра ожидается и в Кировской области, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального МЧС. Местами порывы могут достигать 19 м/с.

Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 12 мая.

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