Филармония джазовой музыки проведёт онлайн-концерт трио Ларри Уиллиса

Филармония джазовой музыки 14 мая на своём официальном сайте покажет концерт трио Ларри Уиллиса.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга, американский джазовый пианист Ларри Уиллис выступил на сцене Филармонии джазовой музыки в феврале 2019 года. В концерте также принял участие и народный артист России Давид Голощёкин.

В составе трио нью-йоркские музыканты — контрабасист Ари Роланд и барабанщик Джо Фарнсворт.

Ранее, как сообщало Nation News, народный артист СССР Юрий Башмет рассказал о проекте Stay Home With Russian Seasons, в рамках которого отечественные театры и творческие коллективы готовы показать свои шоу и концерты в режиме онлайн.