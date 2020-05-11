Кинокритик оценил значение Каннского фестиваля

Кинокритик Давид Шнейдеров оценил значение Каннского фестиваля.

«Впервые в истории он отменён. Каннский кинофестиваль от «Оскара» отличается тем, что «Оскар» получает зрительское, прокатное кино, которое люди посмотрели. Каннский фестиваль — это пример, это всегда новое слово, вектор развития», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока неясно, что будет с Венецианским фестивалем, а до Берлинского ещё далеко.

Как считает Шнейдеров, отмена смотра в Каннах — это удар по кино как искусству.

Ранее, как сообщал Inforeactor, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.