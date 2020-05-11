Кинокритик оценил значение Каннского фестиваля

Короткая ссылка
Кинокритик Давид Шнейдеров оценил значение Каннского фестиваля.
Кинокритик оценил значение Каннского фестиваля
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Впервые в истории он отменён. Каннский кинофестиваль от «Оскара» отличается тем, что «Оскар» получает зрительское, прокатное кино, которое люди посмотрели. Каннский фестиваль — это пример, это всегда новое слово, вектор развития», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока неясно, что будет с Венецианским фестивалем, а до Берлинского ещё далеко.

Как считает Шнейдеров, отмена смотра в Каннах — это удар по кино как искусству.

Ранее, как сообщал Inforeactor, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить