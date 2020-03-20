Эксперт оценила информацию об отмене Каннского кинофестиваля

Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.

«Рано или поздно мы продолжим ездить в Канны и всю эту ситуацию с фестивалем и миром, слетевшим с рельсов, будем вспоминать как страшный сон», — приводит Inforeactor слова Екатерины Мцитуридзе.

Она пожелала организаторам выстоять в бою с непредсказуемыми обстоятельствами и добавила, что ориентировочно Каннский фестиваль могут провести в июле.

19 марта организаторы заявили, что Каннский кинофестиваль не может быть проведён в запланированные сроки, с 12 по 23 мая.

Ранее, как сообщало URA.RU, организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня».