Каннский кинофестиваль в мае отменён

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Международный Каннский кинофестиваль, проходящий на юге Франции, отменён в мае 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Каннский кинофестиваль в мае отменён
  • Reuters

«Каннский кинофестиваль не может быть проведён в запланированные сроки, с 12 по 23 мая», — сообщают организаторы.

Организаторы кинофестиваля намерены проводить консультации с Министерством здравоохранения Франции и с мэрией города Канн. Окончательное решение о новых датах фестиваля будет озвучено позже.

Организаторы выразили надежду на проведение фестиваля в конце июня — начале июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможности приезда на него иностранных гостей из-за закрытия российских границ.

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