Каннский кинофестиваль в мае отменён
- Reuters
«Каннский кинофестиваль не может быть проведён в запланированные сроки, с 12 по 23 мая», — сообщают организаторы.
Организаторы кинофестиваля намерены проводить консультации с Министерством здравоохранения Франции и с мэрией города Канн. Окончательное решение о новых датах фестиваля будет озвучено позже.
Организаторы выразили надежду на проведение фестиваля в конце июня — начале июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможности приезда на него иностранных гостей из-за закрытия российских границ.