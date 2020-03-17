Московский кинофестиваль перенесён из-за коронавируса

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможности приезда на него иностранных гостей из-за закрытия российских границ.
Московский кинофестиваль перенесён из-за коронавируса
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«В связи с распоряжением правительства России об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы фестиваля.

Отмечается, что новые даты проведения фестиваля станут известны позднее.

Ранее Минкультуры России распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры в связи с угрозой распространения коронавируса.

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