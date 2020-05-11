Французская певица Патрисия Каас рассказала о своих отношениях с российской публикой.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что впервые приехала в Россию, когда всё менялось, — в 1990 году.

«Меня там сразу стали считать своей. Залы были переполнены. На концерты ходили целыми семьями. Знали, что я появилась на свет в шахтёрской семье. Пели мои песни», — отметила Каас.

По словам певицы, с тех пор она побывала в России по меньшей мере 20 раз. Например, несколько лет назад в Санкт-Петербурге она осмотрела Эрмитаж, памятники, соборы.

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