Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал, чем занимается во время режима самоизоляции.

«Дни карантина проходят довольно похоже друг на друга, чем, в общем, и отличаются от дней «Мумий Тролля» не на карантине. Раньше приходилось думать о том, как не опоздать на самолёт, вовремя поставить будильник, чтобы не опоздать на концерт, а теперь всё гораздо проще. Сейчас будильник зовёт тебя вставать, чтобы детям приготовить завтрак», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, группа находится на стадии записи нового альбома. Запись планировалось закончить до лета, но музыканты никак не предполагали, что будут работать не в студии все вместе, а дистанционно, отметил Лагутенко.

Он также сообщил, что коронавирус застал «Мумий Тролль» и в разгар подготовки к юбилею.

«Таким образом, не получилось провести юбилейных концертов, и студийные сессии прервались», — добавил музыкант.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.