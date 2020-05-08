Оренбургская область приняла участие в акции «Наш День Победы»

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Оренбургская область приняла участие в песенном марафоне Приволжского федерального округа «Наш День Победы».
Оренбургская область приняла участие в акции «Наш День Победы»
  • © Культура Оренбуржья / youtube

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Министерство культуры региона.

Песню «День Победы» исполнил Оренбургский государственный академический русский народный хор.

«Мы с радостью принимаем эту эстафету. Когда я вместе с хором исполняю знаменитую композицию Давида Тухманова, чувствую небывалый подъём эмоций. Это, конечно, необыкновенная песня», — заявил солист коллектива Владимир Решетков.

Также стало известно о праздничных акциях с выступлением артистов перед окнами домов, где живут ветераны, в Томске. Для участников Великой Отечественной войны исполняют песни Победы, передаёт vtomske.ru.

В театрализованных представлениях используется ретротехника.

Ранее сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.

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