Елена Лагута рассказала о работе с другими актёрами

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Актриса Елена Лагута рассказала о работе с другими артистами.
Елена Лагута рассказала о работе с другими актёрами
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«Я снималась в сериале «Кровинушка» с Аристархом Ливановым. Он играл моего отца. Люди старой школы — люди культурные», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Она также напомнила, что снималась с Сергеем Чонишвили, играла его жену. По сюжету Лагута должна была на него сильно кричать.

«И это было так странно, потому что Сергей для меня — большой авторитет. Всегда интересно сниматься с людьми, которые умеют себя держать, к которым хочется тянуться», — отметила актриса.

По её словам, у таких мастеров можно научиться не только актёрскому мастерству, но и спокойствию, мудрости.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.

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