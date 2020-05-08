В Хабаровском крае планируют восстановить 125 тысяч га леса за два года

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В Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.
В Хабаровском крае планируют восстановить 125 тысяч га леса за два года
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

Всего за два года планируют восстановить 125 тыс. га. Работы проходят в рамках проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология».

«Лесовосстановительные мероприятия в 2020 году запланировано провести на площади 62 тыс. га, в 2021 году — 63 тыс. га. Сейчас началась активная подготовка к посадкам леса — идёт расчистка и раскорчёвка площадей, готовится почва», — цитирует ТАСС начальника управления лесами краевого правительства Константина Хрянина.

По его словам, новые деревья — лиственницу, ель и кедр — высадят в этом году почти на 5,2 тыс. га. На остальной территории будут проводиться работы по сохранению подроста, уходу и минерализации почвы.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщало, что в Волгоградской области продлили ограничение на пребывание в лесах.

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