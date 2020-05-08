На ТВ выйдет проект «Истории Победы» с рассказами ветеранов о войне
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«В проекте «Истории Победы» внуки и правнуки тех, кто защищал нашу страну в годы войны, впервые возьмут в руки камеры, чтобы рассказать с экрана истории своих любимых ветеранов — истории Великой Победы», — рассказали в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что героями проекта стали десять ветеранов из разных регионов России, которые рассказали своим внукам и правнукам о самых разных аспектах военной жизни.
«Это нерассказанная история подвига и послание подрастающему поколению», — пояснили на телеканале.
Ранее воспоминаниями о взятии Берлина поделился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев.