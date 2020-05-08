На ТВ выйдет проект «Истории Победы» с рассказами ветеранов о войне

В субботу, 9 мая, в эфир телеканала «Пятница!» выйдет спецпроект «Истории Победы», посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«В проекте «Истории Победы» внуки и правнуки тех, кто защищал нашу страну в годы войны, впервые возьмут в руки камеры, чтобы рассказать с экрана истории своих любимых ветеранов — истории Великой Победы», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что героями проекта стали десять ветеранов из разных регионов России, которые рассказали своим внукам и правнукам о самых разных аспектах военной жизни.

«Это нерассказанная история подвига и послание подрастающему поколению», — пояснили на телеканале.

Ранее воспоминаниями о взятии Берлина поделился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев.