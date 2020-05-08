Ветеран Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о взятии Берлина

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о взятии Берлина.

«Я закончил Первое гвардейское миномётно-артиллерийское училище имени Леонида Красина и попал на фронт в 1944 году, мне было 19 лет. Был ракетчиком, управлял «катюшей». Попал на Первый Белорусский фронт под самый конец освобождения Белоруссии, был в Бресте», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, на Берлин их начали отправлять зимой 1945 года. Они вышли на Одру, где стояли до апреля, затем началось наступление.

Как отметил Кондырев, было очень тяжело.

«Но ничего, уже забыты все тяжести. Потери были, сложно даже сказать, сколько. Я бы просто сказал, что счастливчики мы, я должен был погибнуть, и все мы должны были погибнуть, у немцев силы были. Не знаю, почему выжили», — рассказал ветеран.

Кондырев также заявил, что узнал о победе, когда перестали стрелять. В Берлине было очень сложно даже выйти из убежища, поскольку обстреливали немцы.

«А потом утром 2 мая вдруг стало тихо, спокойно, никто не стреляет. Потом радисты сказали, что Берлин сдался, война закончилась», — пояснил он.

Кондырев пожелал в год 75-летия Победы только одно — чтобы ничего подобного больше не было.

«Чтобы никто не участвовал в этих боях, не надо крови, не надо боли, не надо тяжёлых испытаний», — заключил он.

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