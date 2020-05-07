Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В пятницу, 8 мая, местами ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15—17 м/с, в Казани — до 15 м/с.
Спасатели советуют не покидать здания в случае усиления ветра. На улице не следует приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам, линиям электропередачи, крупным деревьям.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о жаре до +29 °С в Курганской области.