Театр Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая

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Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая.
Театр Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как напомнили в театре, в годы Великой Отечественной войны артисты дали около 2,5 тыс. представлений, в том числе 679 на фронте и в прифронтовой зоне и 210 — в госпиталях.

Программа, посвящённая 75-летию Победы, включает выставки «ГАЦТК на фронте» и «Бессмертный полк ГАЦТК».

Выставку «Семья Образцовых в годы Великой Отечественной войны» подготовлена Музеем-квартирой С.В. Образцова.

Кроме того, 9 мая состоится концерт «И песня им союзником была». Увидеть выступления можно будет на официальном сайте театра и на страницах в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы «Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда».

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