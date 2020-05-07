Высокогорье горы Чехова на Сахалине признали особо охраняемой территорией
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Об этом сообщает astv.ru.
«На сегодняшний день в охранной зоне памятника природы запрещены капитальное строительство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины», — заявил заместитель министра экологии региона Данила Дударев.
По его словам, за нарушение режима охранной зоны предусмотрена административная ответственность.
Всего в области 41 памятник природы, один природный парк и 11 государственных природных заказников.
Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.