Высокогорье горы Чехова на Сахалине признали особо охраняемой территорией

Памятник природы «Высокогорье горы Чехова» в Сахалинской области признали особо охраняемой территорией. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко.

Об этом сообщает astv.ru.

«На сегодняшний день в охранной зоне памятника природы запрещены капитальное строительство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины», — заявил заместитель министра экологии региона Данила Дударев.

По его словам, за нарушение режима охранной зоны предусмотрена административная ответственность.

Всего в области 41 памятник природы, один природный парк и 11 государственных природных заказников.

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