Высокогорье горы Чехова на Сахалине признали особо охраняемой территорией

Короткая ссылка
Памятник природы «Высокогорье горы Чехова» в Сахалинской области признали особо охраняемой территорией. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко.
Высокогорье горы Чехова на Сахалине признали особо охраняемой территорией
  • © limarenko_official
  • Instagram

Об этом сообщает astv.ru.

«На сегодняшний день в охранной зоне памятника природы запрещены капитальное строительство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины», — заявил заместитель министра экологии региона Данила Дударев.

По его словам, за нарушение режима охранной зоны предусмотрена административная ответственность.

Всего в области 41 памятник природы, один природный парк и 11 государственных природных заказников.

Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить