Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти актрисы Татьяны Паркиной

Актриса Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Татьяны Паркиной, известной по фильмам «Мимино» и «Не могу сказать прощай».

«Мы немного общались. Могу сказать, что она была очень интересным человеком с богатым культурным запасом. Возможно, не всё, чем она была одарена, смогла предъявить зрителю», — рассказала Проклова в беседе с Nation News.

По её словам, с Паркиной всегда было приятно, легко и интересно общаться.

В октябре 2019 года Проклова в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщение о смерти композитора Гии Канчели, автора музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!».