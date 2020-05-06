Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти актрисы Татьяны Паркиной

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Актриса Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Татьяны Паркиной, известной по фильмам «Мимино» и «Не могу сказать прощай».
Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти актрисы Татьяны Паркиной
  • © Мосфильм, 1986

«Мы немного общались. Могу сказать, что она была очень интересным человеком с богатым культурным запасом. Возможно, не всё, чем она была одарена, смогла предъявить зрителю», — рассказала Проклова в беседе с Nation News.

По её словам, с Паркиной всегда было приятно, легко и интересно общаться.

В октябре 2019 года Проклова в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщение о смерти композитора Гии Канчели, автора музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

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