Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти автора музыки к «Мимино»

Актриса Елена Проклова в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщение о смерти композитора Гии Канчели, автора музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

«Он очень серьёзно относился к этой части составляющей кино. В «Мимино» песня стала квинтэссенцией того, что режиссёр задумал вложить в картину», — заявила она.

По её словам, Канчели умел слушать режиссёра и выполнять поставленную перед ним задачу.

Как отметила Проклова, Георгий Данелия всё делал достаточно скрупулёзно, писать музыку к его лентам было тоже непросто.

Ранее вдова режиссёра Галина Юркова-Данелия в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о смерти Канчели.