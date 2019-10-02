Елена Проклова прокомментировала сообщение о смерти автора музыки к «Мимино»
- РИА Новости
«Он очень серьёзно относился к этой части составляющей кино. В «Мимино» песня стала квинтэссенцией того, что режиссёр задумал вложить в картину», — заявила она.
По её словам, Канчели умел слушать режиссёра и выполнять поставленную перед ним задачу.
Как отметила Проклова, Георгий Данелия всё делал достаточно скрупулёзно, писать музыку к его лентам было тоже непросто.
Ранее вдова режиссёра Галина Юркова-Данелия в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о смерти Канчели.