Спасатели рассказали о привлечении беспилотников к мониторингу торфяных пожаров в Тверской области

Спасатели рассказали об использовании беспилотников в мониторинге торфяных пожаров в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Как отметили в ведомстве, работа проводится ежедневно. Применяется техника высокой проходимости. Беспилотники позволяют оперативно проверять большую территорию.

«Особое внимание уделено территориям бывших торфоразработок, которые в случае повышения среднесуточных температур обладают низкой устойчивостью к пожарам», — рассказали спасатели.

Ранее URA.RU сообщало, что в центральных и восточных районах Курганской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожароопасность.