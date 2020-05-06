Спасатели рассказали о привлечении беспилотников к мониторингу торфяных пожаров в Тверской области
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Как отметили в ведомстве, работа проводится ежедневно. Применяется техника высокой проходимости. Беспилотники позволяют оперативно проверять большую территорию.
«Особое внимание уделено территориям бывших торфоразработок, которые в случае повышения среднесуточных температур обладают низкой устойчивостью к пожарам», — рассказали спасатели.
Ранее URA.RU сообщало, что в центральных и восточных районах Курганской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожароопасность.