Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Курганской области

В центральных и восточных районах Курганской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожароопасность.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам специалистов, горимости леса присвоен четвёртый класс опасности.

Как отметили в областном ГУ МЧС России, из-за прогноза в регионе задействован вертолёт Ми-8, который помогает проверять обстановку. Его уже привлекали к работе для ликвидации пожаров в Притобольном районе в начале майских праздников.

В области действует особый противопожарный режим.

Ранее ОТР сообщало, что мотогруппы МЧС провели противопожарные рейды в Волгоградской области.