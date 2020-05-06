Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Курганской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По словам специалистов, горимости леса присвоен четвёртый класс опасности.
Как отметили в областном ГУ МЧС России, из-за прогноза в регионе задействован вертолёт Ми-8, который помогает проверять обстановку. Его уже привлекали к работе для ликвидации пожаров в Притобольном районе в начале майских праздников.
В области действует особый противопожарный режим.
Ранее ОТР сообщало, что мотогруппы МЧС провели противопожарные рейды в Волгоградской области.