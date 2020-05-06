В Москве с начала недели выпало более 40% месячной нормы осадков

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В Москве с начала недели выпало более 40% месячной нормы осадков.
В Москве с начала недели выпало более 40% месячной нормы осадков
  • РИА Новости

«По предварительной оценке, с 4 мая в городе выпало чуть более 40% месячной нормы осадков», — приводит Интерфакс слова представителя столичного метеобюро.

Отмечается, что месячная норма осадков для мая в Москве составляет 51 мм.

Прогнозируется, что дожди продлятся в столице до пятницы, 8 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что усиление ветра до 20 м/с прогнозируется в Москве 6 мая, сильный ветер сохранится до 8 мая.

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