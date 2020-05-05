Синоптик оценил майскую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил майскую погоду в Москве.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что изменчивая погода, которая наблюдается в последние дни, — норма для нынешнего месяца.

«Майская погода вариабельна, и это полностью соответствует прогнозу», — сказал синоптик.

По его словам, важно обратить внимание на то, что ночные температуры очень высокие.

«Минимальная температура в ближайшие несколько суток будет в диапазоне +12...+13 ˚С. Это по-настоящему летний температурный фон. Дневная температура превышает многолетнее значение — примерно на пять градусов», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон до +20...+22 ˚С продлится до 7 мая, а во второй половине дня четверга начнётся понижение.

«8 мая же максимальная температура +15...+17 ˚С, в субботу дневные температуры останутся примерно такими же, но ночные опустятся до +6...+8 ˚С», — добавил эксперт.

Ранее МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём.

Портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщал, что до окончания суток 5 мая и 6 мая возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.