МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 4 мая до 09:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — указывается в заявлении.
В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на текущей неделе в столице.