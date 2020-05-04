МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 4 мая до 09:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — указывается в заявлении.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на текущей неделе в столице.