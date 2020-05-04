Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на текущей неделе в столице.

«Такой высокой температуры, какая была вчера в столице, на этой неделе не ожидается. 5 и 6 мая дневная температура воздуха составит около +20 °С. Возможны дожди и развитие грозовой деятельности. Но +25 °С, которые были вчера, мы не прогнозируем», — сказала она.

Позднякова сообщила, что начиная с 7 мая Москва будет находиться в более «холодном воздухе».

«Температура будет понижаться и в ночные, и в дневные часы. В четверг дневная температура в Москве составит около +14…+16 °С. И практически на том же уровне она останется 8 мая, в пятницу. Но вот ночи 8 и 9 мая ожидаются более прохладными. Погоду 8 мая уже будет определять гребень антициклона, поэтому у нас не будет существенных осадков. За счёт этого станет меньше облаков и воздух будет быстрее остывать. В ночь на 8 мая минимальная температура в регионе составит +4…+9 °С. А ночь на 9 мая будет ещё более прохладной, порядка +2…+7 °С», — добавила синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и ветра.