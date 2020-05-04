Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на текущей неделе в столице.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Такой высокой температуры, какая была вчера в столице, на этой неделе не ожидается. 5 и 6 мая дневная температура воздуха составит около +20 °С. Возможны дожди и развитие грозовой деятельности. Но +25 °С, которые были вчера, мы не прогнозируем», — сказала она.

Позднякова сообщила, что начиная с 7 мая Москва будет находиться в более «холодном воздухе».

«Температура будет понижаться и в ночные, и в дневные часы. В четверг дневная температура в Москве составит около +14…+16 °С. И практически на том же уровне она останется 8 мая, в пятницу. Но вот ночи 8 и 9 мая ожидаются более прохладными. Погоду 8 мая уже будет определять гребень антициклона, поэтому у нас не будет существенных осадков. За счёт этого станет меньше облаков и воздух будет быстрее остывать. В ночь на 8 мая минимальная температура в регионе составит +4…+9 °С. А ночь на 9 мая будет ещё более прохладной, порядка +2…+7 °С», — добавила синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить