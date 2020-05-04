В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Предупреждение о дожде действует в регионе до 11:00 6 мая, местами до конца 5 мая возможна гроза.

Сильный ветер в Москве ожидается до утра 5 мая, а в области — до 15:00.

Ранее сообщалось, что в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округах в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы, а в Сибири — на 6—8 °С.