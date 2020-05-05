Актёр Юрий Батурин рассказал о значении Дня Победы

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Актёр Юрий Батурин рассказал, что для него значит День Победы.
Актёр Юрий Батурин рассказал о значении Дня Победы
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«Для меня День Победы — память… Мои два деда, которые воевали, — один дошёл до Берлина, а другой — до Варшавы», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Батурина, он обязательно отметит 9 Мая с семьёй. Как отметил артист, ситуация с коронавирусом сложная, но интересных программ должно быть предостаточно.

«С наступающим Днём Победы», — добавил он.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк», Игорь Дмитриев, в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.

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