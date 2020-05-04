Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
До окончания суток 5 мая и 6 мая возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
Есть вероятность возникновения ЧС — резкого подъёма уровня рек, затопления сельхозугодий и населённых пунктов, размыва берегов рек.
В ведомстве советуют оставаться дома. На улице нежелательно приближаться к строениям и деревьям.
«Невские новости» сообщали о гололедице ночью и утром 11 и 12 апреля на дорогах Ленинградской области.