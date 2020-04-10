Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие дни.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 11 апреля, прогнозируется облачная погода. В западных и северных районах возможны дожди. Скорость ветра при порывах может достигать 15—20 м/с.

Ночью температура составит +2...+7 ˚С, днём — +4...+9 ˚С, в восточных районах — до +10...+15 ˚С.

В воскресенье, 12 апреля, ожидается пасмурная и ветреная погода. Скорость ветра — до 15—20 м/с. Прогнозируются дождь и мокрый снег, в отдельных районах метель.

В ночное время ожидается 0...+5 ˚С, в дневное — +2...+7 ˚С, на востоке до +12 ˚С.

Также стало известно, что ночью и утром 11 и 12 апреля на дорогах Ленинградской области возможна гололедица. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Местами ожидаются мокрый снег и умеренный дождь.

Ранее синоптики рассказали о резком потеплении в Челябинской области.