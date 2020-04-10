Синоптики рассказали о резком потеплении в Челябинской области

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Синоптики рассказали о резком потеплении в ближайшие выходные в Челябинской области.
Синоптики рассказали о резком потеплении в Челябинской области
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу регионального ЦГМС, в субботу, 11 апреля, температура воздуха составит +11...+14 ˚С. В воскресенье, 12 апреля, ожидается до +8...+13 ˚С.

Как отметили региональные власти, в эти дни полиция планирует усилить патрулирование озёр и мест отдыха.

«У областного ГУ МВД есть базы данных по постановлениям на изоляцию по коронавирусу: мы можем контролировать режим, к примеру, и жителей Свердловской области», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что спасатели предупредили об усилении ветра в пятницу, 10 апреля.

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