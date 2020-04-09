Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об усилении ветра в пятницу, 10 апреля.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С 5:00 до 19:00 скорость ветра при порывах будет достигать 15—20 м/с (в Казани — 15—18 м/с).

По данным республиканского управления Гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 0...+5 ˚С ночью, +12...+17 ˚С днём.

Также стало известно, что 9 и 10 апреля в Пермском крае возможно усиление ветра. Порывы могут достигать 15—20 м/с, передаёт properm.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Мурманской области.