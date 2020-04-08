Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Мурманской области

Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает Nord-News.

С 9 апреля определяющим будет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря.

«По Мурманской области ожидается временами снег, сильный порывистый ветер, днём местами метель, преобладающая температура воздуха +3...-3 °С», — заявили в региональном гидрометцентре.

10 и 11 апреля область окажется под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. Местами пройдёт снег. Ночью возможна морозная погода. Днём прогнозируется до +2...+3 °С.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге предупредили о порывах ветра до 15 м/с.