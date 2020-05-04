Умер один из авторов песен «Ласкового мая» Владимир Бойко

Композитор, один из авторов песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

«3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушёл из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года — музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», — написал он в Instagram.

По его словам, Бойко написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали шлягерами.

Разин принёс соболезнования родным и близким музыканта.

В 2019 году сообщалось, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов перенёс операцию.