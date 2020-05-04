Умер один из авторов песен «Ласкового мая» Владимир Бойко
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«3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушёл из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года — музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», — написал он в Instagram.
По его словам, Бойко написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали шлягерами.
Разин принёс соболезнования родным и близким музыканта.
В 2019 году сообщалось, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов перенёс операцию.