Умер один из авторов песен «Ласкового мая» Владимир Бойко

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Композитор, один из авторов песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Умер один из авторов песен «Ласкового мая» Владимир Бойко
  • © Андрей Разин
  • Instagram

«3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушёл из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года — музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», — написал он в Instagram.

По его словам, Бойко написал для коллектива около 25 песен, многие из которых стали шлягерами.

Разин принёс соболезнования родным и близким музыканта.

В 2019 году сообщалось, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов перенёс операцию

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